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Lichaam Mladić aangekomen in Servië

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 18:43
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BELGRADO (ANP) - Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladić is aangekomen in Servië, meldden Servische media als TV RTS. Zijn kist was bedekt met de Servische vlag.
Mladić overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd. Hij zat in Nederland zijn celstraf uit voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Hij gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en -jongens vermoordden.
Het Restmechanisme in Den Haag, het orgaan dat dit soort zaken van het inmiddels opgeheven Joegoslaviëtribunaal afhandelt, meldde dat het lichaam van Mladic rond 15.00 uur was overgedragen aan zijn familie. Dat gebeurde op het vliegveld Rotterdam The Hague Airport.
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