Vrijdagochtend code geel in het westen om windstoten

DE BILT (ANP) - In het westen van Nederland is vrijdagochtend code geel van kracht omdat daar sprake kan zijn van zware windstoten, meldt het KNMI. De waarschuwing gaat om 08.00 uur in en eindigt aan het begin van de middag.

Code geel geldt vrijdagochtend voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting en kunnen snelheden bereiken van 75 tot 90 kilometer per uur.

Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden van de wind. Er bestaat onder meer kans dat boomtakken afbreken of dat sprake is van andere rondvliegende voorwerpen, zoals dakpannen of tuinmeubels.