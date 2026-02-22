Lichaam negende slachtoffer lawine Californië geborgen

CASTLE PEAK (ANP/AFP) - Reddingswerkers hebben het lichaam geborgen van de negende en laatste persoon die afgelopen week vermist raakte na een lawine in Californië. Er werd sinds dinsdag gezocht naar de wintersporters, die buiten de piste zouden hebben geskied. Het was een van de dodelijkste lawines in de Amerikaanse geschiedenis.

Een groep van vijftien personen, onder wie vier gidsen, werd tijdens stormachtig weer getroffen door de lawine in de bergen ten noorden van Lake Tahoe. Zes werden levend aangetroffen in een zelfgebouwd onderkomen. Na een urenlange zoektocht werden de lichamen van acht skiërs gevonden. Door de slechte weersomstandigheden werd het zoeken naar het laatste slachtoffer bemoeilijkt.

"Het waren gepassioneerde, bekwame skiërs die genoten van de tijd die ze samen in de bergen doorbrachten", meldden de families van de slachtoffers in een verklaring. Ze voegden eraan toe dat ze nog "veel onbeantwoorde vragen" hebben.