Handelspartners VS onderzoeken impact nieuwe Amerikaanse tarieven

Economie
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 8:44
anp220226050 1
CANBERRA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Handelspartners van de Verenigde Staten verspreid over de wereld onderzoeken de impact van de door president Donald Trump aangekondigde nieuwe Amerikaanse importtarieven. Trump kreeg vrijdag een tegenslag te verwerken toen het Amerikaanse hooggerechtshof oordeelde dat een groot deel van zijn tarieven onwettig was. Vervolgens kondigde Trump een nieuw wereldwijd invoertarief van 10 procent aan op buitenlandse goederen. Zaterdag verhoogde hij deze heffing naar 15 procent.
De Australische regering heeft aangegeven "alle opties te onderzoeken". "We hebben ons consequent uitgesproken tegen deze ongerechtvaardigde tarieven", zei de Australische minister van Handel Don Farrell zondag in een verklaring. "We werken nauw samen met onze ambassade in Washington om de gevolgen te beoordelen en alle opties te onderzoeken."
In Japan zei een regeringswoordvoerder zaterdag al dat Tokio "de inhoud van deze uitspraak en de reactie van de Trump-regering zorgvuldig zal onderzoeken en gepast zal reageren".
