ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lichaam tweede vermiste Amerikaanse militair gevonden in Marokko

Samenleving
door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 1:01
anp140526003 1
TAN TAN (ANP) - Het lichaam van de tweede Amerikaanse militair die begin mei vermist raakte in Marokko tijdens een militaire oefening, is gevonden. Dat melden de Marokkaanse strijdkrachten.
Reddingswerkers vonden het lichaam van de soldaat op 12 mei in een kustgrot op ongeveer 500 meter van de plek waar beide soldaten de oceaan ingingen tijdens de oefening.
Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 19-jarige Mariyah Symone Collington. Zij diende als bemanningslid van lucht- en raketverdediging. Het lichaam van de andere soldaat, de 27-jarige Kendrick Lamont Key Jr., werd eerder al gevonden voor de kust van Marokko.
De twee militairen deden mee aan de grootschalige militaire oefening African Lion, waaraan meer dan 5000 militairen uit veertig landen deelnemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Wie haalt het meeste voordeel uit het nieuwe pensioenstelsel?

energieprijzen_nl_europa

Energierekening 2026: betaalt Nederland echt de hoogste prijs van Europa?

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

5360

Canarische Eilanden op ‘no‐go’ lijst voor 2026: dit is er aan de hand

144143617_m

Waarom je altijd een paar tennisballen en een sok mee op vakantie moet nemen

299826539_m

Zo snel slaat breinrot toe bij gebruik van AI, volgens de wetenschap

Loading