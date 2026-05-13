Lichaam tweede vermiste Amerikaanse militair gevonden in Marokko

TAN TAN (ANP) - Het lichaam van de tweede Amerikaanse militair die begin mei vermist raakte in Marokko tijdens een militaire oefening, is gevonden. Dat melden de Marokkaanse strijdkrachten.

Reddingswerkers vonden het lichaam van de soldaat op 12 mei in een kustgrot op ongeveer 500 meter van de plek waar beide soldaten de oceaan ingingen tijdens de oefening.

Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 19-jarige Mariyah Symone Collington. Zij diende als bemanningslid van lucht- en raketverdediging. Het lichaam van de andere soldaat, de 27-jarige Kendrick Lamont Key Jr., werd eerder al gevonden voor de kust van Marokko.

De twee militairen deden mee aan de grootschalige militaire oefening African Lion, waaraan meer dan 5000 militairen uit veertig landen deelnemen.