VAE ontkennen berichten over geheim bezoek Netanyahu

ABU DHABI (ANP) - De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) ontkennen de berichten dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu onlangs het land heeft bezocht. Het kantoor van de Israëlische premier zei woensdag dat Netanyahu in het geheim een ontmoeting had gehad met de president van de VAE.

"De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen berichten die de ronde doen over een beweerd bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan de VAE, of het ontvangen van enige Israëlische militaire delegatie in het land," aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VAE in een verklaring.

Het kantoor van Netanyahu noemde het bezoek een "historische doorbraak" in de relatie met de Verenigde Arabische Emiraten. Waarover tijdens de ontmoeting precies is gesproken, maakte het kantoor van de Israëlische premier niet bekend.