De lichamen van de vermiste kinderen Jeffrey en Emma en hun vader zijn gevonden in de auto die dinsdagavond in het water is gevonden bij Winschoten. Dat meldt Namens de Familie op basis van een bevestiging van de politie.

De nabestaanden zeggen "aangeslagen, boos en intens verdrietig" te zijn en vragen om rust om de gebeurtenissen te verwerken.