Zwarte schermen voor woning in Hoofddorp na steekincident

HOOFDDORP (ANP) - Voor de woning aan de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp waar eerder op de ochtend een steekincident was, zijn zwarte schermen geplaatst. Dat ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Volgens de politie zijn er meerdere slachtoffers, onder wie een agent. Meer wil de politie daar nog niet over kwijt. "Zodra we meer kunnen melden, zullen we dat doen", zegt een woordvoerster.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de Noord-Hollandse plaats is niet bekend. In en rond de woning wordt sporenonderzoek gedaan, onder meer door specialisten van de Forensische Opsporing. Voor de woning staan twee containers en een aantal politievoertuigen. De straat is afgezet.

Buurtbewoners reageren geschrokken op de gebeurtenissen. Een van hen vertelde dat hij om 6.10 uur zes ambulances, twee traumateams en brandweer zag. Ze weten niet wat er is gebeurd.