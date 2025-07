Lichamen slachtoffers vliegtuigcrash Southend geborgen

SOUTHEND (ANP) - De lichamen van de slachtoffers van de vliegtuigcrash bij vliegveld London Southend zijn geborgen, meldt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Zeusch Aviation donderdag. Het vliegtuigje is weggehaald van de luchthaven en wordt overgebracht naar Farnborough Airport waar de Air Accidents Investigation Branch (AAIB) verder onderzoek gaat doen.

Het vliegtuigje met als bestemming Lelystad Airport stortte zondag kort na het opstijgen neer. In het toestel zaten vier mensen, onder wie een Nederlandse piloot en copiloot. Hun lichamen zijn nu in handen van de gerechtelijke lijkschouwer. "Op dit moment besteden we onze volledige aandacht aan het waarborgen van de waardige repatriëring van de slachtoffers en het ondersteunen van hun families bij het regelen van een respectvol afscheid", stelt Zeusch Aviation. De eigenaar van het vliegtuigje werkt naar eigen zeggen nauw samen met de onderzoeksautoriteiten.