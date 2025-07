Provincies willen geen noodopvang, maar uitvoering spreidingswet

DEN HAAG (ANP) - De provincies hebben demissionair minister Mona Keijzer van Asiel en Migratie opgeroepen om de spreidingswet uit te voeren, in plaats van te vragen om noodopvanglocaties. Acht provincies kregen deze week het verzoek om met spoed elk 325 extra plekken in de noodopvang te realiseren. Als reactie stuurden de commissarissen van de Koning een gezamenlijke brief aan Keijzer.

Ze roepen de minister op "de spreidingswet uit te voeren zolang deze geldt, inclusief de inzet van het instrumentarium om gemeenten te stimuleren reguliere plekken te organiseren". Ook benadrukken ze dat lokale en provinciale politici "alle steun vanuit het ministerie mogen verlangen in de uitvoering van de wet".

Acht provincies voldeden op 1 juli niet aan hun opgave uit de spreidingswet, die voor een betere verdeling van asielzoekers over het land moet zorgen. De minister kan gemeenten in principe nu dwingen om opvang te regelen. Het kabinet wil de spreidingswet echter weer intrekken en lijkt niet van plan dwang toe te passen.

2600 plekken

Wouter Kolff, commissaris in Zuid-Holland, zegt van de dure noodopvang af te willen. Volgens hem zorgt de spreidingswet ervoor dat er meer reguliere plekken in de gemeenten komen, al voldoet Zuid-Holland net als zeven andere provincies nog niet volledig aan de opgave. "Hoewel we zien dat de wet werkt, zit Zuid-Holland nog niet op 100 procent. Dat is in de huidige politieke context ook vrijwel onhaalbaar."

Naast Zuid-Holland kregen ook Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zeeland het verzoek om eind deze maand in totaal 2600 plekken te regelen op een noodopvanglocatie. De commissarissen hebben die vraag doorgeleid naar de provinciale regietafels, waaraan gemeenten de opvang bespreken.