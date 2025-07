Neergestoken docent Alblasserdam buiten levensgevaar

ALBLASSERDAM (ANP) - De leerkracht die woensdagavond werd neergestoken in Alblasserdam is stabiel en buiten levensgevaar, meldt Namens de Familie. De 53-jarige man raakte zwaargewond toen hij wilde ingrijpen bij een ruzie tussen drie mannen tijdens de eindmusical van de school.

De familie van het slachtoffer is "enorm opgelucht over de positieve ontwikkelingen". Ze bedankt in een korte verklaring het ambulance- en ziekenhuispersoneel en ook de collega's van basisschool Het Palet die eerste hulp hebben verleend.

Verder vragen de naasten om ruimte zodat zij zich de komende tijd kunnen richten "op het herstel van hun geliefde echtgenoot, vader, zoon en broer". Ook roepen zij media op om terughoudend te zijn met het verspreiden van privégegevens van de man. "Hij heeft als slachtoffer nooit gevraagd om deze verschrikkelijke situatie, waardoor de familie het ongepast vindt om zonder toestemming portretfoto's of allerlei persoonlijke details te verspreiden, zoals zijn achternaam en gezinssituatie."