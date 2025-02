Lichamen van 19 Palestijnen uit massagraf in Gaza-stad gehaald

GAZA-STAD (ANP) - Reddingsteams hebben de lichamen van nog eens negentien Palestijnen ontdekt in een massagraf in Gaza-stad, in het noorden van de Gazastrook. Dat meldt het Palestijnse persbureau Wafa.

Het staakt-het-vuren in Gaza heeft Palestijnen in staat gesteld de lichamen van honderden mensen te bergen uit gebieden die voorheen onbereikbaar waren. Lokale functionarissen geloven dat er nog steeds minstens 14.222 mensen vastzitten onder het puin van gebombardeerde gebouwen, aldus Wafa.

Maandag stelden autoriteiten in Gaza het dodental sinds het uitbreken van de oorlog met Israël bij naar 61.709, nadat ze duizenden mensen hadden toegevoegd die vermist zijn en nu vermoedelijk dood zijn.