Rechtbankuitspraak in civiele mondkapjeszaak Sywert van Lienden

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank Amsterdam doet woensdag uitspraak in de civiele rechtszaak die de Nederlandse staat voert tegen het bedrijf van Sywert van Lienden en twee zakenpartners over de omstreden mondkapjesdeal. De zaak draait om de vraag of Van Lienden en zijn compagnons Camille van Gestel en Bernd Damme de miljoenenwinst moeten terugbetalen die ze in het coronajaar 2020 hebben opgestreken met de verkoop van 40 miljoen mondkapjes uit China.

Van Lienden had vooraf publiekelijk aangegeven zonder winstoogmerk te werken. Achteraf bleek dat ze de bestelling uitvoerden namens hun commerciële bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) in plaats van hun Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). "Nu echt rond!! Nooit meer geldzorgen", schreef Van Lienden destijds aan zijn eigen partner. Volgens de landsadvocaat bleek uit de berichten dat zij de Staat met opzet hebben bedrogen. Maar de ondernemers stellen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vooraf wel wist dat het onderhandelde met een commerciële partij die winst zou maken.

Niet alleen de Staat maakt aanspraak op de gemaakte winst van ruim 29 miljoen euro. Ook het nieuwe bestuur van de stichting eist het geld op van de drie ex-bestuurders. De stichting verwijt ze onbehoorlijk bestuur. De mondkapjesstichting wordt in de zaak gesteund door medewerkers die op vrijwillige basis werkzaamheden hebben verricht.

Deze civiele zaak staat los van de strafzaak over de omstreden mondkapjesdeal. Het Openbaar Ministerie vervolgt de drie ex-bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.