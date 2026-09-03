ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lid sadistische onlinegroep onder voorwaarden vrij

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 12:16
anp030926097 1
ROTTERDAM (ANP) - De 23-jarige Mert A. uit Hoofddorp, die wordt verdacht van lidmaatschap van een gewelddadige onlinegroepering, komt op vrije voeten. Hij zal zich tijdens de schorsing van zijn voorarrest houden aan strenge voorwaarden, beloofde hij de rechtbank in Rotterdam donderdag.
A. zou lid zijn van the Com, dat staat voor the community (de gemeenschap), specifiek de 764-groepering. Binnen deze internationale groepen worden extreem gewelddadige video's gedeeld.
A. zou meisjes hebben gedwongen zijn eigen gebruikersnaam in hun huid te kerven of met bloed op een muur te schrijven. Hij zat sinds 14 oktober vorig jaar vast. Tijdens het onderzoek stuitte de politie op 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen 6 en 14 jaar en een aantal foto's en video's van dierenporno.
A. mag tijdens de schorsing geen gebruikmaken van sociale media of apps daarvan op zijn telefoon. Ook mag hij geen contact hebben met mensen uit het milieu rond the Com en mag hij geen websites bezoeken met zulke inhoud.
loading

POPULAIR NIEUWS

cbs 1 op de 9 werklozen krijgt ww uitkering1669250662

Meer jongeren in de bijstand: dit krijgen 18- tot 21-jarigen

Scherm­afbeelding 2026-09-02 om 07.41.45

Herfst? Duitsland krijgt eerst nog 35 graden in golven op zijn dak"

183704591_m

Wanneer je je creditcard beter niet gebruikt

kringen-kreeft-header-3x2

Deze drie gewaarwordingen negeren we bijna allemaal – en ze wijzen erop dat het tijd is om iets te veranderen

64474548_m

Een op de drie mannen heeft in hun dertiger jaren al last van deze aandoening

128754829_m

Mensen blijken verrassend goed te kunnen voorspellen hoe oud ze worden. Met één uitzondering

Loading