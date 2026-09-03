Lid sadistische onlinegroep onder voorwaarden vrij

ROTTERDAM (ANP) - De 23-jarige Mert A. uit Hoofddorp, die wordt verdacht van lidmaatschap van een gewelddadige onlinegroepering, komt op vrije voeten. Hij zal zich tijdens de schorsing van zijn voorarrest houden aan strenge voorwaarden, beloofde hij de rechtbank in Rotterdam donderdag.

A. zou lid zijn van the Com, dat staat voor the community (de gemeenschap), specifiek de 764-groepering. Binnen deze internationale groepen worden extreem gewelddadige video's gedeeld.

A. zou meisjes hebben gedwongen zijn eigen gebruikersnaam in hun huid te kerven of met bloed op een muur te schrijven. Hij zat sinds 14 oktober vorig jaar vast. Tijdens het onderzoek stuitte de politie op 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen 6 en 14 jaar en een aantal foto's en video's van dierenporno.

A. mag tijdens de schorsing geen gebruikmaken van sociale media of apps daarvan op zijn telefoon. Ook mag hij geen contact hebben met mensen uit het milieu rond the Com en mag hij geen websites bezoeken met zulke inhoud.