PVV Terneuzen verklaart winst deels uit verzet tegen komst azc

TERNEUZEN (ANP) - PVV-lijsttrekker Patrick van der Hoeff in Terneuzen denkt dat zijn partij de winst in de gemeenteraadsverkiezingen grotendeels te danken heeft aan het verzet tegen de komst van een azc. "Maar dat is niet de enige reden", zegt Van der Hoeff. "Wij hebben ons altijd kritisch uitgelaten over de bouw van een campus, een onderwijsinstelling die 100 miljoen euro moet kosten. Dat vinden we veel te veel en we denken dat veel andere Terneuzenaars dat ook vinden."

Volgens de voorlopige uitslag krijgt de PVV in de nieuwe gemeenteraad 7 van de 31 zetels. Daarmee wordt de PVV de grootste partij. "We hadden wel op winst gerekend, maar niet verwacht dat die zo groot zou zijn", zegt Van der Hoeff. Bij de verkiezingen in 2022 haalde de partij drie zetels.