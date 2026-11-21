FVD-leider Lidewij de Vos wilde in gesprek met media op haar partijcongres niet ingaan op vragen over de inmiddels geroyeerde leden van haar partij die betrokken waren bij neonazistische vechtclubs. Aan tafel bij SBS-talkshow Nieuws van de Dag heeft ze al gereageerd op de onthullingen van Zembla, zei ze. "Ik zie ook niet waarom ik dat vanavond nog extra zou hoeven toelichten."

De Vos bekritiseerde de aanwezige verslaggevers, die ze verwijt expres geen aandacht aan de standpunten van haar partij te besteden. Ook vindt ze dat media misstanden bij andere partijen minder kritisch verslaan. Tot reflecties over de manier waarop haar partij omgaat met extreemrechtse leden kwam het niet.

In een toespraak op het congres wijdde De Vos nog wel een paar opmerkingen aan de Zembla-documentaire. Ze zei dat er in haar partij geen plek is voor betrokkenheid bij gewelddadige organisaties. "Wie zich daarmee associeert, roep ik opnieuw met klem op zijn of haar lidmaatschap op te zeggen."

'Nu is het klaar'

In Nieuws van de Dag zei De Vos ook al dat ze niet wilde blijven stilstaan bij de Zembla-onthullingen. "Dit had niet moeten gebeuren, maar nu is het klaar."

Op de partijbijeenkomst kwamen Tweede Kamerleden van FVD een voor een aan het woord, zoals Gideon van Meijeren, die plannen tegen femicide omschreef als "ideologische propaganda", en Milan Schenk, die ervoor pleitte om de belasting op vermogenswinst af te schaffen. Plaatsvervangend fractievoorzitter Ralf Dekker trok klimaatverandering in twijfel: "Er is nu niets bijzonders te zien."

Racistische omvolkingstheorie

Charlie Downes van het uiterst rechtse Restore Britain leek in een toespraak onderscheid te maken tussen "de moslimgemeenschap, de zwarte gemeenschap en de lhbt-gemeenschap" en "het Britse volk". Hij zei dat "inheemse Britten" worden "vervangen" door migranten als gevolg van keuzes door de "heersende klasse", waarmee hij leek te verwijzen naar de racistische omvolkingstheorie. Downes kreeg applaus uit de zaal.

De oprichter van een cryptoplatform kwam op het podium om FVD'ers aan te sporen een rekening te openen. Elders op het congres werd kunst verkocht. Voor 150 euro konden leden een VIP-ticket kopen waardoor ze vooraan mochten zitten en in een apart gedeelte met gratis hapjes mochten komen.

Pers

Op de vraag van het ANP hoeveel winst FVD maakt met het congres, antwoordde De Vos: "Dat zou ik niet weten."

De ledenvergadering van FVD eerder op de dag was voor pers niet toegankelijk.