Lidstaten keuren pandemieverdrag goed bij WHO

GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - De Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft na jarenlange onderhandelingen een pandemieverdrag aangenomen. Die internationale overeenkomst moet regelen dat landen en internationale organisaties na de coronapandemie beter samenwerken om vergelijkbare crises te voorkomen en te bestrijden.

"Ik zie geen bezwaren. De resolutie is aangenomen", zei voorzitter Ted Herbosa, de Filipijnse minister van Volkgezondheid. Delegaties uit lidstaten reageerden met applaus. Over een belangrijk onderdeel van het verdrag moet nog overeenstemming worden bereikt. Dat gaat over het delen van informatie over pathogenen, zodat snel kan worden opgetreden bij een uitbraak. Daarna moeten lidstaten de deal nog ratificeren.