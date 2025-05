Beachvolleybalster Schoon gaat met Konink toernooien spelen

DEN HAAG (ANP) - Beachvolleybalster Raïsa Schoon vormt voorlopig een koppel met Mila Konink. Ze was op zoek naar een nieuwe partner omdat Katja Stam nog niet is hersteld van een rugblessure.

Schoon en Konink doen komende week mee aan de Nations Cup in Portugal. Volgende week spelen ze samen in Ostrava. Ook daarna zullen ze nog op een aantal toernooien een koppel vormen.

Stam is positief over haar herstel. "Het gaat steeds beter met mijn rug", laat ze weten in een persbericht. "Ik ben met het medische team hard bezig met revalideren. Dat gaat goed, maar hoe lang het allemaal nog gaat duren is lastig in te schatten. Ik speel in juni en een deel van juli nog geen toernooien."

Stam en Schoon vormen sinds 2019 een koppel en boekten de nodige successen. In 2022 bereikten ze de eerste plaats op de wereldranglijst. Ze waren actief als koppel op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 (uitgeschakeld na tussenronde) en de Spelen van Parijs in 2024 (gestrand in de achtste finales).