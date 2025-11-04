Lidstaten verdeeld over uitstoot buiten EU voor klimaatdoel 2040

BRUSSEL (ANP) - EU-ministers zijn verdeeld over hoeveel CO2-uitstoot buiten de EU mag worden meegenomen voor het klimaatdoel van 2040. De Poolse minister Krzysztof Bolesta benadrukte dinsdagochtend dat zijn land meer ruimte wil om de uitstoot van CO2 buiten de Europese Unie te compenseren. Andere landen verwijzen juist naar het percentage van 3 procent genoemd door de Europese Commissie.

De Commissie heeft voorgesteld dat de uitstoot in 2040 verminderd moet zijn met 90 procent vergeleken met 1990. Het belangrijkste deel van deze uitstoot moeten EU-lidstaten binnen hun eigen landsgrenzen reduceren. In het voorstel dat er nu ligt, mogen landen maximaal 3 procent van hun eigen uitstoot compenseren buiten de EU. Dat kan door bijvoorbeeld zogeheten CO2-kredieten te kopen van milieuvriendelijkere projecten in het buitenland.

De Poolse Bolesta wil dat 10 procent buiten de EU mag worden gecompenseerd. De Hongaarse minister Anikó Raisz wil bij binnenkomst geen percentage noemen wat voor haar land acceptabel is. "We willen realistische doelen en dat Europa concurrentiekracht behoudt."