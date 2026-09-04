Lidstaten VN willen 'accuratere' wereldkaarten

NEW YORK (ANP) - Lidstaten van de Verenigde Naties willen dat wordt overgestapt op wereldkaarten waarop de echte omvang van onder meer Afrika beter wordt afgebeeld. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam een resolutie aan waarin kritiek wordt geuit op de veelgebruikte mercatorprojectie.

Het niet-bindende voorstel kreeg brede steun. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. De mercatorprojectie, vernoemd naar de cartograaf Gerardus Mercator, stamt uit de zestiende eeuw en was bedoeld voor navigatie. Eeuwen later wordt dat systeem nog steeds op grote schaal gebruikt, tot ergernis van critici die vinden dat het geen goed beeld van de wereld geeft.

Zo lijkt Groenland bij het gebruik van de mercatorprojectie ongeveer even groot te zijn als Afrika, hoewel dat continent in de praktijk ongeveer veertien keer zo groot is. In de VN-resolutie wordt opgeroepen tot het gebruik van de Equal Earth-kaartprojectie, die de daadwerkelijke omvang van werelddelen beter benadert.

Kritiek VS en Oekraïne

"Deze conceptresolutie is tegen geen enkel land gericht", benadrukte minister van Buitenlandse Zaken Robert Dussey van initiatiefnemer Togo voorafgaand aan de stemming bij de Algemene Vergadering, waar de VN-lidstaten in zijn vertegenwoordigd. Ook heeft het voorstel volgens Dussey geen invloed op landsgrenzen.

Toch hadden de VS felle kritiek. Een Amerikaanse diplomaat klaagde dat de VN-bijeenkomst zich zou kunnen bezighouden met vrede of welvaart, maar in plaats daarvan "aan het debatteren is over kaartprojecten uit de zestiende eeuw". Ook Oekraïne was ontevreden. De aanbevolen Equal Earth-kaartprojectie beeldt door Rusland bezette gebieden af op een "totaal onacceptabele" manier, aldus de Oekraïense delegatie.