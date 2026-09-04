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Duitsers verdenken klimaatactivist van sabotage stroomnet

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 18:39
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BERLIJN (ANP/RTR/AFP) - Sabotageacties bij het Duitse stroomnet waren vermoedelijk het werk van een klimaatactivist, stelt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. De autoriteiten zoeken een 48-jarige man die naar verluidt in een brief de verantwoordelijkheid voor de aanvallen van deze week heeft opgeëist.
De politie heeft meerdere invallen gedaan in de klopjacht op de verdachte. Daarbij zijn explosieven gevonden. Dobrindt zegt niet te kunnen uitsluiten dat hij handlangers had.
Dinsdag werd een transformatorstation in het Oost-Duitse Jänschwalde bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd kortsluiting veroorzaakt bij een ander station met stroomkabels. Donderdag werden voorbereidingen gevonden voor sabotage bij weer een ander verdeelstation.
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