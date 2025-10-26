Lijsttrekkers in Jeugdjournaal: sfeer in politiek moet beter

DEN HAAG (ANP) - De sfeer in de politiek moet beter, beaamden meerdere lijsttrekkers in de verkiezingsuitzending van het Jeugdjournaal. Volgens de presentatoren hebben veel kinderen vragen ingestuurd over de manier waarop politici met elkaar omgaan. In een introductievideo kwamen beelden voorbij van politici die elkaar woorden als "prutswerk", "schandvlek" en "puinhoop" toebeten.

"Ze hebben gelijk", zei PVV-leider Geert Wilders. "Als je die beelden ziet, daar word je natuurlijk niet heel vrolijk van." VVD'er Dilan Yeşilgöz beaamde: "Ik vind het wel terecht dat we een beetje op onze kop krijgen." Henri Bontenbal van het CDA zei dat de politiek straks weer een nieuwe kans krijgt. "Ik denk dat we het dan allemaal weer beter gaan proberen."

Volgens Eddy van Hijum (NSC) moet de politiek het goede voorbeeld geven. Hij vertelde dat er weleens werd geklaagd over politici die in de Kamerbanken op hun telefoon zaten. "Maar het gaat ook om de manier waarop we met elkaar omgaan en met elkaar praten. Daar moeten we echt van leren."

Kleuterklas

"Je hoort wel eens de term kleuterklas, maar eigenlijk is dat een onterechte term", zei Rob Jetten (D66). "Want ik denk dat de gemiddelde kleuterklas het beter doet dan wij in de Tweede Kamer af en toe."

De lijsttrekkers kregen vervolgens de opdracht om een berg rommel in het midden van de studio op te ruimen. Bontenbal pakte een map en vroeg: "Zijn dit de asielwetten?"