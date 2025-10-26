ECONOMIE
Baanrenner Lavreysen voor zevende keer wereldkampioen sprint

Sport
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 19:21
anp261025132 1
SANTIAGO (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen is voor de zevende keer op rij wereldkampioen geworden op de sprint. De 28-jarige Brabander versloeg in de finale de Brit Matthew Richardson in twee heats. Voor Lavreysen was het zijn vierde wereldtitel op de WK in Chili. Eerder was hij daar de beste op de teamsprint - samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland - op de keirin en de kilometer tijdrit.
Lavreysen kondigde donderdag na zijn winst op de keirin - zijn tweede goud - aan voor vier titels te gaan op de piste van Santiago. "Dat heeft nog nooit iemand gepresteerd", verklaarde hij zijn plan. In totaal heeft hij nu al twintig wereldtitels verzameld.
Op de Spelen van Parijs versloeg hij Richardson ook in de finale. De Brit kwam toen nog uit voor Australië en geldt de laatste jaren als Lavreysens grootste concurrent.
