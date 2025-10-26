ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voor het eerst openlijke steun Omtzigt voor NSC in deze campagne

Samenleving
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 20:32
anp261025139 1
DEN HAAG (ANP) - Oprichter van NSC Pieter Omtzigt heeft voor het eerst deze campagne openlijk zijn steun betuigd aan NSC. Op X schrijft het voormalige Tweede Kamerlid dat hij nog steeds achter de waarden van zijn partij staat en daarom "natuurlijk" NSC gaat stemmen woensdag.
Omtzigt stapte in april uit de landelijke politiek. Sindsdien heeft NSC twee andere fractievoorzitters gehad, zijn drie Kamerleden nog voor de verkiezingen uit de fractie gestapt en heeft de partij in de peilingen alle negentien zetels die nog over waren verloren.
"Onze idealen staan recht overeind", schrijft Omtzigt. Hij noemt bestaanszekerheid, bestuurlijke hervorming en aandacht voor mensen in de knel als die idealen. "Er is in twee jaar veel gebeurd, maar ik ben nog steeds 100 procent overtuigd dat onze plannen nog net zo relevant zijn."
Lijsttrekker Eddy van Hijum is door de lage peilingen weinig op televisie geweest. Zondag was hij wel te zien in het Jeugdjournaal en dinsdag debatteert hij mee bij de grote partijen in het NOS slotdebat.
loading

POPULAIR NIEUWS

160367093_m

Dit is het verrassende gezondheidsvoordeel van grijze haren

images (21)

Voor wie toch nog denkt dat JA21 ontzettend gematigd is: 'Gas geven als je een jood ziet, old habits die hard"

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

generated-image (42)

Poetin gaat premie uitloven voor scholieren die zwanger willen worden

ANP-87262383

Google's kwantumcomputer verslaat beste supercomputer: “Een nieuw tijdperk breekt aan”

shutterstock_2598237227

Waarom moeders en dochters botsen: haar, kleding, gewicht én hoe je de band heelt

Loading