Voor het eerst openlijke steun Omtzigt voor NSC in deze campagne

DEN HAAG (ANP) - Oprichter van NSC Pieter Omtzigt heeft voor het eerst deze campagne openlijk zijn steun betuigd aan NSC. Op X schrijft het voormalige Tweede Kamerlid dat hij nog steeds achter de waarden van zijn partij staat en daarom "natuurlijk" NSC gaat stemmen woensdag.

Omtzigt stapte in april uit de landelijke politiek. Sindsdien heeft NSC twee andere fractievoorzitters gehad, zijn drie Kamerleden nog voor de verkiezingen uit de fractie gestapt en heeft de partij in de peilingen alle negentien zetels die nog over waren verloren.

"Onze idealen staan recht overeind", schrijft Omtzigt. Hij noemt bestaanszekerheid, bestuurlijke hervorming en aandacht voor mensen in de knel als die idealen. "Er is in twee jaar veel gebeurd, maar ik ben nog steeds 100 procent overtuigd dat onze plannen nog net zo relevant zijn."

Lijsttrekker Eddy van Hijum is door de lage peilingen weinig op televisie geweest. Zondag was hij wel te zien in het Jeugdjournaal en dinsdag debatteert hij mee bij de grote partijen in het NOS slotdebat.