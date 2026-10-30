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Trump schrapt campagnebijeenkomsten in Kansas en Iowa

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft twee campagnebijeenkomsten in Kansas en Iowa dit weekend geschrapt. In plaats daarvan neemt hij telefonisch deel aan bijeenkomsten in meerdere staten, meldt zijn Republikeinse Partij.
Volgens de partij staan de Republikeinen er in Kansas en Iowa goed voor. Bij de tussentijdse verkiezingen van dinsdag verdedigen ze hun krappe meerderheden in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.
Trump hield sinds 1 oktober 25 campagnebijeenkomsten in negentien staten. Vrijdag wordt hij nog in Florida verwacht. Een aan hem gelieerde campagneorganisatie organiseert voor de verkiezingsdag telefonische bijeenkomsten met de president in zeker negentien staten.
De 80-jarige Trump reageerde donderdag fel op een journalist die vroeg of hij het reizen beu was. "Je bent ziek dat je die vraag stelt", zei hij. "Ik voel me perfect."
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