Limburg: kijk in formatie extra naar industrie en Chemelot

MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg roept informateur Sybrand Buma en de formerende politieke partijen op extra aandacht te besteden aan de industrie en de toekomst van chemiecomplex Chemelot. Volgens de provincie komen steeds meer bedrijven op het terrein in de knel, onder meer door hoge energiekosten en omdat het ze moeilijk lukt te verduurzamen. "Op Chemelot is het wat dat betreft echt één voor twaalf, dus hoogste tijd om als rijksoverheid van goede plannen naar daadkrachtige actie te komen", stelt de provincie mede namens Limburgse gemeenten, werkgevers en Chemelot zelf.

Limburg stelt dat investeren in verduurzaming op dit moment niet loont voor bedrijven op Chemelot, onder meer door extra heffingen op CO2-uitstoot. Volgens de provincie zijn die kosten "10 kilometer verderop" over de grens een stuk lager en dreigt het scenario waarin bedrijven daardoor omvallen of vertrekken. Onlangs kondigde chemieconcern Fibrant aan fabrieken op Chemelot te sluiten, onder meer door hoge productiekosten. Het nieuwe kabinet zou de energieprijzen omlaag moeten brengen en afspraken met bedrijven op Chemelot moeten maken om ze te helpen vergroenen, vindt de provincie.

Ook moet sneller werk worden gemaakt van het aanleggen van de infrastructuur die daarvoor nodig is, stellen de Limburgse partijen, zoals de buizen van de Delta Rhine Corridor voor ammoniak en waterstof tussen Rotterdam en de Duitse grens en het aansluiten van Limburg op windenergie vanaf de Noordzee. "De aanleg van de 380 kV-verbinding naar Limburg is daarbij van nationaal belang, omdat deze cruciaal is voor de leveringszekerheid van energie en de verduurzaming van de Nederlandse industrie."