Limburger (49) als enige vast in onderzoek naar drogeren vrouwen

MAASTRICHT (ANP) - Een 49-jarige man uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit veertien dagen in voorarrest, zeggen woordvoerders van de politie Limburg en het Openbaar Ministerie in Limburg.

De verdachte zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het OM zegt daarom niets over de exacte verdenking.

De man is een van de vier verdachten die vorige week werden aangehouden in het onderzoek naar het drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen. De andere aangehouden verdachten komen uit Hulst in Zeeland, Sint Willebrord in Brabant en Sassenheim in Zuid-Holland.

De verdenkingen tegen de mannen lopen uiteen. Er zijn verdachten die beelden van het seksueel misbruik hebben gemaakt of verspreid. Andere mannen worden verdacht van verkrachting of pogingen daartoe.