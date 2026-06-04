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De geheime code van katten

Wetenschap
door Désirée du Roy
donderdag, 04 juni 2026 om 13:17
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Onderzoekers ontrafelen stap voor stap de “geheime code” van katten: van individuele schnur-signaturen tot hyperflexibel miauwen dat zich aanpast aan onze stem en routines. Hun bevinding: de huiskat is veel minder afstandelijk dan haar imago – maar communiceert op haar voorwaarden.
Katten golden lang als solistische huisgenoten die hooguit af en toe miauwen om eten. Nieuwe studies schetsen een ander beeld. Wetenschappers laten zien dat het schnurren van huiskatten een soort akoestische vingerafdruk is: elke kat blijkt een eigen, stabiel “geluidspatroon” te hebben, dat veel beter is te herkennen dan haar miauw. Het miauwen daarentegen is juist extreem flexibel en verandert voortdurend met situatie en mens.
De kat als onderhandelaar: wat haar miauw ons echt vertelt
In een recent onderzoek analyseerden biologen duizenden geluidsfragmenten van huis- en wildkatten met spraaktechnologie. Hun conclusie: domes­ticatie heeft vooral het miauwen opgerekt – huis­katten variëren hun miauw veel meer dan wilde verwanten, terwijl het schnurren individueel blijft maar constant is. Domestieke katten “stemmen” hun miauw af op mensen: ze gebruiken het vooral richting ons, om aandacht, voer of contact af te dwingen. Tegelijk blijkt uit gedragsonderzoek dat katten stem, emotie en zelfs hun eigen naam betrouwbaar kunnen onderscheiden.
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Daarmee schuift de vraag op: zijn katten echt afstandelijk, of luisteren we simpelweg niet goed? De data wijzen op het laatste. Zo laten opnames zien dat katten hun vocalisaties aanpassen aan het geslacht en gedrag van hun eigenaar – meer en nadrukkelijker miauwen bij mensen die minder gevoelig zijn voor subtiele signalen. Andere studies tonen dat katten op toonhoogte en “babystem” reageren en verbaasd kijken als het uitgesproken woord niet bij het verwachte object past. Er ontstaat een beeld van een dier dat onze communicatie zorgvuldig “fine‑tuned” maar niet altijd zin heeft om te gehoorzamen.

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