Limburgs kanaal weer open na wegslepen vastgelopen schip in Maas

MAASTRICHT (ANP) - De problemen in de Maas nadat een schip dinsdagochtend was vastgelopen voor de ingang van het Julianakanaal, zijn voorbij. De gezonken duwbak van het schip, waarin kalksteen was geladen, is losgekomen van de bodem en weggesleept. Scheepvaart kan nu weer over de Maas varen tussen Ternaaien en Limmel en het kanaal over, meldt Rijkswaterstaat.

De organisatie meldde rond 09.30 uur dat de Maas vanaf Limmel, bij de grens met België, volledig gestremd was. Dat kwam doordat ook andere sluizen gesloten waren, onder meer door geplande werkzaamheden. Het geladen schip was vastgelopen bij de ingang van het Julianakanaal. Alle schepen moeten over dat kanaal, omdat de Maas ten westen van Borgharen niet bevaarbaar is. Schippers hadden de keuze om vanaf België al een andere route te nemen en via Antwerpen te varen, maar volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat leert de ervaring dat zo'n omweg vaak langer duurt dan wachten op het bergen van een schip. "De schippers hebben nu relatief kort hoeven wachten."

Een kraanschip dat in de buurt lag voor werkzaamheden aan het kanaal heeft de stenen uit de gezonken bak gehaald, ook een schip dat normaliter bieten vervoert schoot te hulp. Zodra de duwbak weer dreef, werd deze weggesleept. Het wordt naar de haven van Stein gebracht en daarmee is de vaarweg sinds 16.30 uur weer vrij, aldus Rijkswaterstaat.