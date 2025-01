OM: mannen misbruiken minderjarige jarenlang als seksslaaf

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt drie mannen van het jarenlang seksueel misbruiken van een jongen die zij eerst verslaafd zouden hebben gemaakt aan GHB en ketamine. Volgens het OM gebruikten de mannen uit Huizen en Amersfoort het slachtoffer als seksslaaf. Twee van hen zitten sinds september vast en stonden dinsdag voor het eerst voor de rechtbank in Utrecht.

De officier van justitie maakte tijdens de eerste openbare zitting bekend dat het slachtoffer een homoseksuele jongen betreft die opgroeide in een gelovig gezin en in zijn jonge tienerjaren wegliep van huis. In 2015 kreeg hij onderdak bij de nu 59-jarige Roelof E. uit Amersfoort. Daar raakte hij volgens de aanklager "zwaar aan de drugs". "Hij werd een totale zombie, met ziekenhuisopnames tot gevolg", zei de officier. E. zou het jonge slachtoffer ook hebben aangeboden voor seksdates met anderen.

In het voorjaar van 2024 begon het team mensenhandel van de politie een onderzoek naar E. en werd geprobeerd het slachtoffer "uit de hopeloze situatie te halen". Inmiddels is het slachtoffer afgekickt en verblijft hij in een psychiatrische kliniek.