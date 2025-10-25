Linkse Catherine Connolly wint presidentsverkiezingen in Ierland

DUBLIN (ANP/RTR) - De linkse onafhankelijke kandidaat Catherine Connolly heeft zaterdag de presidentsverkiezingen in Ierland gewonnen. Met groot verschil versloeg ze de centrumrechtse Heather Humphreys.

De 68-jarige Connolly, die gesteund wordt door linkse partijen als Sinn Féin en Labour, kreeg 63 procent van de stemmen. De oud-psychologe en -advocate, die sinds 2016 in het parlement zit, is zowel kritisch op de Verenigde Staten als de Europese Unie. Ook in de peilingen was ze favoriet.

"Ik zal een president zijn die luistert, die reflecteert en spreekt wanneer dat nodig is. Samen kunnen we een nieuwe republiek vormgeven die iedereen waardeert," zei Connolly in een toespraak.

Humphreys had haar verlies al toegegeven. Het presidentschap in Ierland is vooral ceremonieel van aard.