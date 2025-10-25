ECONOMIE
D66 en CDA willen meer investeringen in Zeeland

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 21:21
anp251025132 1
TILBURG (ANP) - D66 en CDA vinden dat de rijksoverheid meer geld moet investeren in Zeeland, als compensatie voor bijvoorbeeld kerncentrales en windmolens aan de kust. Dat zeiden lijsttrekkers Henri Bontenbal en Rob Jetten tijdens het Debat van het Zuiden zaterdag.
Jetten prees de inzet van Zeeland, "daar moet ook wat tegenover staan. In de vorm van industrie en woningbouw, en ook in de vorm van bereikbaarheid."
Wat Bontenbal betreft moet er ook aandacht zijn voor het openbaar vervoer: "De provincie heeft vaak het gevoel achteraan te staan. Er wonen misschien wel minder mensen, maar ze doen veel voor ons. Dat betekent dat je bijvoorbeeld honderden miljoenen moet investeren in infrastructuur."
De provincie zit bijvoorbeeld met een kostbare renovatie van de 5 kilometer lange Zeelandbrug in de maag. De aanwezige politici gingen daar niet specifiek op in.
