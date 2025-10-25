Baanrenster Van de Wouw pakt op km-tijdrit derde goud op WK

SANTIAGO (ANP) - Hetty van de Wouw heeft bij de WK baanwielrennen in Chili haar derde gouden medaille veroverd. De 27-jarige baanrenster uit Kaatsheuvel was na wereldtitels op de teamsprint en de sprint de beste op de kilometer tijdrit. In de finale reed Van de Wouw haar eigen wereldrecord alweer uit de boeken: 1.03,121.

De Russische Jana Boerlakova pakte het zilver in een tijd van 1.04,797. Het brons ging naar de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews: 1.04,909.

Van de Wouw had in de kwalificaties ook al haar eigen wereldrecord van eerder dit jaar op de EK in het Belgische Zolder uit de boeken gereden. Met een tijd van 1.03,652 was ze de eerste vrouw die onder de 1 minuut en 4 seconden dook. Tot dit jaar reden de vrouwen een tijdrit over 500 meter.

Van de Wouw veroverde vrijdag de wereldtitel op de sprint, terwijl ze woensdag met Kim Kalee en Steffie van der Peet al het goud pakte op de teamsprint. Zondag neemt ze nog deel aan het onderdeel keirin.