Coach denkt dat Sinner op tijd fit is voor US Open na ziekte

Sport
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 10:27
NEW YORK (ANP/RTR) - Coach Darren Cahill denkt dat tennisser Jannik Sinner op tijd fit is om zijn titel op de US Open te verdedigen. De 24-jarige nummer 1 van de wereld moest maandag door ziekte opgeven in de finale van het toernooi van Cincinnati. De Italiaan meldde zich vervolgens af voor het gemengd dubbel van het laatste grandslamtoernooi van het jaar, dat een dag later op het programma stond.
"Ik heb hem kort gesproken en hij voelt zich al iets beter", zei Cahill tegen sportzender ESPN. "Hij gaat rusten en ik hoop dat hij donderdag weer de baan op kan om een balletje te slaan. We hebben er vertrouwen in dat het goed komt."
De US Open begint zondag. Sinner won het toernooi vorig jaar door de Amerikaan Taylor Fritz te verslaan in de finale.
