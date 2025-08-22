ECONOMIE
Linkse oppositie legt schuld opstappen Veldkamp bij BBB en VVD

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 20:12
DEN HAAG (ANP) - Partijleiders van een aantal linkse oppositiepartijen zijn teleurgesteld dat Caspar Veldkamp het niet voor elkaar kreeg om stappen tegen Israël te nemen. Ze leggen de verantwoordelijkheid hiervoor ook bij coalitiepartijen BBB en VVD.
Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren reageert verbolgen op X: "Dus onder druk van Kamer kwam Veldkamp eindelijk een beetje in actie, maar kreeg onvoldoende steun van de ministers van de VVD? Zelfs op de dag dat officieel hongersnood is vastgesteld wil kabinet-Yesilgöz niet eens minimale sancties om de genocide op de Palestijnen te stoppen."
Jan Paternotte van D66 schreef op datzelfde medium: "Nederlanders willen dat de regering iets dóet, en stopt met toekijken. Veldkamp wilde dat ook. Maar in plaats van maatregelen te nemen laten VVD en BBB de minister aftreden."
Laurens Dassen van Volt: "De minister is weg, maar het kabinetsbeleid blijft. Het is dieptriest dat ons kabinet het niet eens kan worden over het tegenhouden van een genocide. Zelfs een handelsembargo op illegale nederzettingen is VVD en BBB te veel."
