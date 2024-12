Linkse partij LFI eist vertrek Macron, rechtse RN nog niet

PARIJS (ANP) - De druk op de Franse president Emmanuel Macron om op te stappen, is volgens Marine Le Pen toegenomen. Toch roept de leider van de rechtse partij Rassemblement National (RN) Macron niet op om te vertrekken. Dat is aan Macron zelf, zei ze vlak nadat het parlement premier Michel Barnier en zijn kabinet had weggestuurd. De linkse partij LFI vindt wel dat de president moet vertrekken.

"Wij roepen Macron nu op om te gaan", zei Mathilde Panot van La France insoumise (LFI). Ze vindt dat er vervroegde verkiezingen gehouden moeten worden.

Het parlement nam woensdagavond een motie van wantrouwen aan tegen Barnier. Die moet volgens de grondwet nu naar de president om het ontslag van zijn kabinet in te dienen. Het kabinet is gevallen op een begroting.

Wat Macron zelf van plan is, is vooralsnog onduidelijk. Zijn kantoor heeft aangekondigd dat hij donderdagavond een toespraak houdt.