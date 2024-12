Observatorium: opstandelingen zijn Syrische stad Hama genaderd

COVENTRY (ANP/AFP/DPA/RTR) - Islamistische opstandelingen hebben de Syrische stad Hama van drie kanten omsingeld, zegt het in Engeland gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Overheidstroepen in de stad zouden nog maar één vluchtroute over hebben, namelijk richting Homs in het zuiden.

Na gevechten met regeringstroepen bevinden de opstandelingen zich op 3 tot 4 kilometer van Hama, zegt het Observatorium. Het gaat om strijders van Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Die zijn al een week bezig met een opmars in Syrië en hebben de stad Aleppo al in handen.

Eerder werd gemeld dat de opstandelingen al in Hama waren, maar dat is door de Syrische krijgsmacht ontkend. Hama ligt in het westen van Syrië. Volgens de nieuwste bevolkingscijfers wonen er bijna een miljoen mensen, waarmee het een van de vier grootste steden van het land is.