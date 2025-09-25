Beide achten naar finale op WK roeien

SHANGHAI (ANP) - Zowel de mannen-acht als de vrouwen-acht heeft donderdag bij de WK roeien in Shanghai de finale bereikt. Mick Makker, Jan van der Bij, Finn Florijn, Wibout Rustenburg, Pieter van Veen, Sander de Graaf, Eli Brouwer, Jorn Salverda en stuurvrouw Jonna de Vries waren de snelsten in hun heat en moesten in tijd alleen de Britten en de Italianen voor laten.

Bij de vrouwen gaven Tinka Offereins, Ymkje Clevering, Ilse Kolkman, Hermijntje Drenth, Vera Sneijders, Lisanne van der Lelij, Nika Vos, Linn van Aanholt en stuurvrouw Dieuwke Fetter in hun heat alleen toe op de Roemeense vrouwen. In de andere heat was geen land sneller dan Oranje.

De finales van het prestigieuze onderdeel zijn zaterdag.