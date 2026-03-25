D66 en CDA willen maximumprijs, VVD wil lagere accijnzen

Tijdens het debat over de economische gevolgen van de oorlog in Iran toonden D66 en het CDA interesse in een plafond voor de prijzen aan de pomp. Partijleider Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) kwam met dat idee en wil grote olie- en gasbedrijven ervoor laten betalen.

Stephan Neijenhuis (D66) noemde het plan "interessant". Wel wilde hij weten of Klaver bereid is de overheid bij te laten betalen, mochten producenten niet willen interen op hun marges. Klaver wil dat nadrukkelijk niet, omdat burgers er dan voor opdraaien.

CDA-leider Henri Bontenbal toonde eveneens interesse, maar ziet ook keerzijden. Hij denkt dat een maximumprijs er juist voor zorgt dat alle pomphouders die prijs aanhouden en de rekening daardoor extra hoog blijft. Ook zou de prijs minder snel kunnen dalen als de overheid ingrijpt in de markt.

De VVD wil vooral op korte termijn maatregelen, zoals het verlagen van de brandstofaccijnzen. Maar volgens Klaver is dat "ontzettend duur" en zijn dan meer bezuinigingen nodig.