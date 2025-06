Nederland vraagt opheldering VS na nieuwe sancties tegen Strafhof

DEN HAAG (ANP) - Nederland vraagt de Verenigde Staten om opheldering over de nieuwe sancties tegen het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. "Minister Veldkamp zal naar aanleiding van de nieuwe sancties de Verenigde Staten kritisch om een toelichting vragen", zei demissionair premier Dick Schoof na de ministerraad.

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) belt vrijdag met EU-buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas over de nieuwe strafmaatregelen. Het is volgens Schoof "van groot belang dat we in EU-verband samen optrekken" in deze zaak.

Nederland probeert te voorkomen dat de sancties het werk van het hof, de aanklagers en de rechters verstoren, zei de premier. Nederland heeft als gastland een speciale verantwoordelijkheid.

De Amerikanen zetten donderdag vier rechters van het ICC op een sanctielijst. In februari legde het land het hof ook al sancties op. Washington is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen premier Netanyahu van Israël.