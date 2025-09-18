Loekasjenko: oppositiepoliticus Statkevitsj opnieuw vastgezet

MINSK (ANP/AFP) - De Belarussische oppositiepoliticus Nikolaj Statkevitsj zit opnieuw vast en kan "spoedig komen te overlijden", suggereerde de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko tijdens een bijeenkomst met regeringsgezinde historici en propagandisten.

Statkevitsj was afgelopen donderdag onderdeel van de groep van 52 gevangenen die gratie werd verleend na onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie. De oppositiepoliticus weigerde echter het land te verlaten met de delegatie en is sindsdien niet meer gezien. Ook zijn vrouw heeft gezegd niet te weten waar Statkevitsj zich bevindt. Het onafhankelijke Belarussische medium Nasha Niva schrijft dat hij is teruggestuurd naar de strafkolonie in Hlybokaye waar hij eerder vastzat.

Volgens Loekasjenko zou Statkevitsj zijn gewaarschuwd dat hij opnieuw zou worden vastgezet als hij in Belarus bleef en zou hij al bij zijn vrijlating in zeer slechte gezondheid verkeren.