ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Loekasjenko: oppositiepoliticus Statkevitsj opnieuw vastgezet

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 13:15
anp180925091 1
MINSK (ANP/AFP) - De Belarussische oppositiepoliticus Nikolaj Statkevitsj zit opnieuw vast en kan "spoedig komen te overlijden", suggereerde de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko tijdens een bijeenkomst met regeringsgezinde historici en propagandisten.
Statkevitsj was afgelopen donderdag onderdeel van de groep van 52 gevangenen die gratie werd verleend na onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie. De oppositiepoliticus weigerde echter het land te verlaten met de delegatie en is sindsdien niet meer gezien. Ook zijn vrouw heeft gezegd niet te weten waar Statkevitsj zich bevindt. Het onafhankelijke Belarussische medium Nasha Niva schrijft dat hij is teruggestuurd naar de strafkolonie in Hlybokaye waar hij eerder vastzat.
Volgens Loekasjenko zou Statkevitsj zijn gewaarschuwd dat hij opnieuw zou worden vastgezet als hij in Belarus bleef en zou hij al bij zijn vrijlating in zeer slechte gezondheid verkeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

anp170925201 1

Peiling: VVD, D66 en JA21 ongeveer op gelijke hoogte

Loading