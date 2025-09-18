ECONOMIE
Eerdmans aangevallen om wens weer naar gas te boren in Groningen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 13:03
DEN HAAG (ANP) - Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen hebben meerdere partijen Joost Eerdmans aangevallen vanwege de wens van JA21 om op termijn weer naar gas te boren in Groningen. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk noemde Eerdmans onbetrouwbaar, omdat de Groningers was beloofd dat er nooit meer naar gas geboord zou worden.
Eerdmans zei dat hij de gaswinning wil hervatten zodra de hersteloperatie voor alle getroffenen in Groningen is afgerond. Daar ging Dijk tegen in: "Begin geen mooi verhaal over vertrouwen in de politiek!" En later: "Hoe langer je gaat boren, hoe meer schade en kosten ook." Volgens Dijk loopt de hersteloperatie totaal niet. "Het kan niet om het dan terug te draaien."
Na Dijk sloten ook Rob Jetten van D66, Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Caroline van der Plas van de BBB aan bij de aanval op Eerdmans, die geen ander verweer had dan dat het na de hersteloperatie moet en dat sommige Groningers voor gaswinning zijn.
