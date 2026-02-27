Lokaal bestand voor reparaties bij Oekraïense kerncentrale

MOSKOU (ANP/RTR) - Rond de kerncentrale in het Oekraïense Zaporizja is een bestand afgesproken, om kabels te kunnen repareren. De kerncentrale is al sinds kort na de inval in Oekraïne in 2022 in Russische handen.

De chef van de Russische kernenergieorganisatie Rosatom, Aleksej Lichatsjev, heeft bekendgemaakt dat er een wapenstilstand is bij Enerhodar, de plaats waar de centrale staat. Het reparatiewerk duurt ongeveer een week. De schade werd 10 februari aangericht.

De kerncentrale staat op de zuidelijke oever van de rivier de Dnjepr, die hier de frontlijn vormt. De noordelijke oever die in Oekraïense handen is, ligt ongeveer 7 kilometer van Enerhodar verwijderd.