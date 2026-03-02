Lokale lijsttrekkers zien achteruitgang kwaliteit gemeenteraad

DEN HAAG (ANP) - Lokale lijsttrekkers zien de kwaliteit van de gemeenteraad achteruitgaan. Dat werd duidelijk tijdens een debat met zes lijsttrekkers in Nieuwspoort, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. "If you pay peanuts, you get monkeys", zei Richard de Mos van Hart voor Den Haag daarover.

Lesley van Hilten van de Almeerse VVD snapt wel dat de kwaliteit van de raad achteruit is gegaan, met "ontzettend veel wisselingen, nieuwe leden, extra taken en complexe dossiers". Zonder behoud van kennis wordt het volgens haar lastig.

De Mos opperde om in de grote steden, van boven de 100.000 inwoners, van raadslid een fulltimebaan te maken. Waarop Jeroen Berends van CDA Doetinchem pleitte om ook naar de kleinere gemeenten te kijken, omdat de problemen daar net zo groot zijn. Sofyan Mbarki van de Amsterdamse PvdA staat niet achter het idee. Het is volgens hem niet de bedoeling dat de lokale politiek de landelijke nadoet.