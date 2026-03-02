Een occasion EV kopen: dit zijn is de checklist van de Times

Een tweedehands elektrische auto
lijkt een koopje, maar de batterij
kan duur leergeld worden. Dit zijn de cruciale Times
-checkpoints voor een slimme EV-occasion.
Occasion‑EV: koopje of tikkende tijdbom?
De prijzen van gebruikte elektrische auto’s zakken stevig, ook in Nederland, en maken elektrisch rijden opeens bereikbaar voor een veel grotere groep kopers. Maar wie zich blindstaart op de aanschafprijs, kan later geconfronteerd worden met een batterij die duurder is dan de hele auto. De checklist die de Sunday Times opstelde, leest als een reality check voor iedereen die nu een tweedehands EV overweegt.
De batterij is allesbepalend
Volgens de Times begint elke occasion
‑EV bij één vraag: hoe gezond is de batterij? Idealiter eist de koper een officieel “state of health”-rapport van de dealer, waarin staat welk percentage van de oorspronkelijke capaciteit nog over is. Reken grofweg op 1 à 2 procent degradatie per jaar; grote datasets van onder meer Geotab laten gemiddeld rond de 2,3 procent verlies per jaar zien voor moderne EV’s. Een vijf jaar oude auto met nog zo’n 95 procent capaciteit is dus een uitstekende vangst, terwijl een vergelijkbare EV onder de 90 procent reden is om kritische vragen te stellen – of weg te lopen.
Snelladen, laadkabels en koelvloeistof
Hoe en waar de auto is geladen, zegt veel over de toekomst van de batterij.
Veelvuldig snelladen langs de snelweg versnelt de slijtage, zeker als de accu vaak tot bijna vol werd gejaagd. De Times adviseert om bij een particuliere verkoper letterlijk om je heen te kijken: staat er een 7 kW‑laadpunt op de oprit, of moest de auto het vooral hebben van publieke snelladers? Ook de uitrusting telt: een Type 2‑kabel en een zogeheten “granny lead” (voor het stopcontact) vertegenwoordigen samen al snel een paar honderd euro; ontbreken ze, dan hoort de prijs omlaag.
Minder bekend, maar cruciaal: ook een EV heeft koelvloeistof om de batterij te conditioneren. Een laag koelvloeistofniveau duidt mogelijk op lekkage – een kostbare reparatie waar je als koper niet op zit te wachten.
Rijgedrag, onderstel en elektronica
Omdat EV’s zwaarder zijn dan vergelijkbare benzineauto’s, lijden ophanging en ophangingsrubbers extra onder slecht wegdek. De Times raadt daarom aan om tijdens de proefrit bewust over een slecht stuk asfalt te rijden en te luisteren naar rammels en klappen uit het onderstel. Let ook op steenslag: veel chips op de neus en niet op de flanken wijzen op veel snelwegkilometers – en dus waarschijnlijk veel snelladen.
Tot slot is een moderne EV een rijdende computer. Alle knoppen, het infotainmentsysteem, klimaatregeling, connectie met je telefoon en eventuele rijhulpsystemen moeten foutloos werken; softwareproblemen kunnen hard in de papieren lopen en zijn bij gebruikte exemplaren lastig te verhalen op de fabrikant.
- Vraag om een officieel batterij‑gezondheidsrapport (“state of health”) bij dealer of merk.
- Accepteer bij benadering 1–2% capaciteitsverlies per jaar; wantrouw een 5 jaar oude EV met <90% capaciteit.
- Maak een lange proefrit en check of de daling in actieradius ongeveer overeenkomt met de gereden afstand.
- Vraag hoe er is geladen: vooral thuis/werk aan 7 kW (gunstig) of veel langs de snelweg snelladen (ongunstig).
- Check of er thuis een laadpaal aanwezig is of dat de auto vooral op publieke snelladers heeft geleund.
- Inspecteer de laadkabels: zit er een Type 2‑kabel bij voor publiek en thuisladen?
- Controleer of er een “granny lead” (13A‑stopcontactkabel) aanwezig is; zo niet, prijs aanpassen.
- Kijk onder de motorkap naar het koelvloeistofniveau voor het batterijkoelsysteem; laag niveau kan op lekkage wijzen.
- Plan de proefrit over slecht wegdek en let op kloppen, rammels of piepen in het onderstel.
- Let op steenslag: veel chips op de neus, weinig op de zijkanten kan duiden op veel snelwegkilometers.
- Controleer volledige onderhoudshistorie en of onderhoud volgens fabrieksvoorschrift is uitgevoerd.
- Lees de garantievoorwaarden: hoe lang geldt de accugarantie (jaren/km) en wat wordt precies gedekt?
- Controleer of eventuele verplichte jaarlijkse controles voor batterij- of roestgarantie zijn uitgevoerd.
- Test alle knoppen, schakelaars en rijhulpsystemen (cruise control, parkeersensoren, camera’s, etc.).
- Loop alle functies van het infotainmentsysteem door: navigatie, radio, apps, updates.
- Test airco en verwarming afzonderlijk: koelt snel, verwarmt snel?
- Koppel je telefoon (Bluetooth/CarPlay/Android Auto) en controleer bellen, muziek en berichten.
- Vergelijk de vraagprijs met soortgelijke modellen (bouwjaar, km‑stand, batterijstatus) op de markt.
- Houd rekening met ontbrekende kabels of gebreken als onderhandelingsruimte in de prijs.