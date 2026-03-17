Lokale partijen en D66 populairst bij basisschoolverkiezingen

MAARN (ANP) - Onder basisschoolleerlingen die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag meededen aan de Kinderverkiezingen, zijn lokale partijen het populairst. Bij elkaar opgeteld ging 25 procent van de 4489 stemmen naar een partij die alleen meedoet in de gemeente waar het kind woont. Van de partijen die landelijk meedoen, kreeg D66 met bijna 19 procent de meeste stemmen.

Dat meldt ProDemos, de organisatie die de verkiezingen organiseerde. Op 175 scholen oefenden kinderen van 10 tot en met 12 jaar met stemmen in zelf ingerichte stemlokalen met echte stembussen. Op basisschool De Ladder in het Utrechtse Maarn werd de landelijke uitslag in bijzijn van de burgemeester en gemeenteraadsleden bekendgemaakt.

Na de lokale partijen en D66 werd het meest gestemd op VVD (12 procent), GroenLinks/PvdA (11 procent) en CDA (8 procent). Een blanco stem werd door 36 kinderen uitbracht. Ze leverden wel een stembiljet in, maar kruisten geen partij aan. Van alle stemmen waren er 33 ongeldig.

Geen voorspellende waarde

ProDemos plaatst de kanttekening dat de uitslagen van deze Kinderverkiezingen geen voorspellende waarde hebben en onderdeel zijn van het educatieve programma. Kinderen leren zo dat de gemeenteraad beslissingen neemt over hun eigen buurt, bijvoorbeeld over speelplekken, en laat ze kennismaken met het stemproces, aldus ProDemos. Die stelt dat het waarschijnlijker is dat iemand later gaat stemmen wanneer die als kind bekend is geraakt met de democratie.

ProDemos organiseert vaker verkiezingen voor kinderen. Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer afgelopen november, was het aan scholieren van middelbare scholen en mbo'ers. Nu koos het Huis voor democratie en rechtsstaat, zoals de organisatie zichzelf noemt, voor een jongere doelgroep.