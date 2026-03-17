Waarom je soms rent en soms slentert: zo stuurt dopamine jouw tempo

Dopamine bepaalt niet alleen hoe we ons voelen, maar ook hoe snel we bewegen – en daar kun je zelf verrassend veel mee doen.

Wat er in je brein gebeurt

Onderzoekers van de Universiteit van Colorado Boulder lieten proefpersonen met een joystick naar doelen op een scherm reiken, met wisselende kansen op een beloning. Hoe groter de kans op een “prijs”, hoe sneller en krachtiger de beweging werd. Kregen deelnemers onverwacht tóch een beloning, dan versnelden ze binnen 220 milliseconden nog extra – een reflex die te snel is voor bewuste sturing, maar past bij een tweede dopaminestoot.

Dat maakt beweging tot een venster op onze motivatie: dezelfde stof die bijdraagt aan een “skip in your step” bij blijdschap, raakt ontregeld bij bijvoorbeeld Parkinson en depressie, waar juist trager bewegen typisch is.

Wat kun je zelf doen met deze kennis?

Je kunt je dopaminesysteem niet met een knop bedienen, maar wel de omstandigheden creëren waarin het je helpt in plaats van tegenwerkt. Een paar praktische hefbomen:

Maak beloningen klein en dichtbij: knip een taak op in stappen en koppel aan elke stap iets concreets (een korte pauze, kop thee, een nummer luisteren).

Speel met verwachting: een onverwachte “bonus” – een andere route naar huis, een spontane koffiestop – kan letterlijk voor extra vaart in je pas zorgen.​

Koppel beweging aan iets dat je graag wilt: afspreken met iemand die je mag of wandelen naar een favoriete plek vergroot de beloningsverwachting en dus je loopsnelheid.​

Bewaak je dopaminehuishouding: chronische stress, slaaptekort en voortdurende prikkels (social media, junkfood) verstoren het systeem, met minder motivatie en tragere, zwaardere bewegingen als gevolg.