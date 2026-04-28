Lokale partijen maken bezwaar tegen naam Progressief Nederland

DEN HAAG (ANP) - Een groep lokale partijen maakt formeel bezwaar tegen Progressief Nederland (PRO), de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. ProVeenendaal heeft samen met acht andere partijen een beroepschrift ingediend bij de Raad van State tegen de goedkeuring van de naamsverandering door de Kiesraad. Ze vinden de naam van de landelijke fusiepartij verwarrend.

ProVeenendaal stapt naar de Raad van State samen met Pro Hengelo, Pro Duiven, PRO Scherpenzeel, Progressief Zoeterwoude, Pro Vlissingen, PRO Eindhoven, Pro3 en Pro! Oude IJsselstreek. Mogelijk sluiten andere partijen zich later nog aan.

"Lokale PRO/Progressief-partijen opereren zelfstandig en onafhankelijk", schrijft ProVeenendaal in een persbericht. "Zij willen niet automatisch worden geassocieerd met een landelijke partij, ongeacht ideologische overeenkomsten of verschillen."