Iraniër Vafaei stunt op WK snooker: maak mijn volk blij met keu

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 13:13
SHEFFIELD (ANP/DPA) - De Iraniër Hossein Vafaei heeft de grootste stunt tot nog toe geleverd op het WK snooker in het Engelse Sheffield. De 31-jarige nummer 32 van de wereld plaatste zich voor de kwartfinale door de als eerste geplaatste Engelsman Judd Trump uit te schakelen.
Vafaei won met 13-12 in frames en wist na zijn zege niet goed of hij blij of verdrietig moest zijn. Hij dacht aan zijn landgenoten. Iran is in oorlog met de Verenigde Staten. "Met mijn keu kan ik iets doen om ze blij te maken. Hen laten zien dat de Iraanse vlag er nog steeds is. En dat hij nog steeds gehesen kan worden", zei hij. "Ik heb besloten te vechten voor mijn volk en Iraniërs over de hele wereld. Er gebeurt zoveel in Iran. Zelfs als ik de trofee win, zal dat niets voorstellen."
