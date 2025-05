VS-Gezant Witkoff komt volgens media met nieuw voorstel Gaza

TEL AVIV (ANP/DPA) - De speciale gezant van de Amerikaanse regering, Steve Witkoff, heeft volgens Israëlische media een nieuw voorstel voorgelegd voor een bestand in de Gazastrook. Het zou een bestand van zestig dagen moeten worden. Hamas zou in die periode tien levende Israëlische gijzelaars vrijlaten en Israël 125 Palestijnse gevangenen die tot levenslang zijn veroordeeld.

De Palestijnse beweging Hamas zou nog twintig gijzelaars in handen hebben die nog in leven zijn.

Voorts zou Israël meer dan 1100 bewoners van de Gazastrook die zijn opgepakt, laten gaan. De strijdende partijen zouden via bemiddelaars in de zestig dagen gaan praten over een permanente wapenstilstand. Indien daar een akkoord over wordt bereikt, zou Hamas alle gijzelaars, dood of levend, laten gaan.

Het Israëlische leger zou zich tijdens het voorgestelde bestand terugtrekken op posities die het in maart had voordat de strijdkrachten de aanvallen op de Gazastrook na een bestand hervatten.